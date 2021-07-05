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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereçatı Barajı hizmete girdi, yıllık 5 milyon lira katkı sağlayacak

İHA

Dereçatı Barajı hizmete girdi, yıllık 5 milyon lira katkı sağlayacak

Çankırı'da yatırım bedelli Dereçatı Barajı Sulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.
Çankırı il merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan ve 70 milyon lira yatırım bedeliyle yapılan Dereçatı Barajı bugün Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla hizmete girdi. Dereçatı Barajı temelden 50,5 metre yükseklikte, 2 milyon 160 bin metre küp depolama hacmi, yatırım bedeli 70 milyon bedeli ile ekonomiye katkısı yıllık 5 milyon TL olacak. Bunun yanı sıra bin 50 kişiye istihdam sağlanırken, 2 bin 175 kişi de barajdan yararlanabilecek.
Yapılan törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcı Fatih Metin, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milli Savunma komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menevşe, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergün, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap katıldı.

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