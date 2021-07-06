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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz: "Tarım ihracatı 25 milyarın üzerine çıkacak"

İHA

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz: "Tarım ihracatı 25 milyarın üzerine çıkacak"

Çankırı'da düzenlenen Tarım Sektör Paydaş Toplantısı'nda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin tarımda ihracatçı bir ülke olduğunu ifade ederek, "Eğer bu ayda gösterdiğimiz tarım başarısını önümüzdeki aylarda da gösterirsek önümüzdeki yıl tarım ihracatı 25 milyar doların üzerine çıkacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Valilik Sosyal Tesis Konferans Salonu'nda düzenlenen Tarım Sektör Paydaş Toplantısı'nda çiftçilerle bir araya geldi.
Toplantının açılışında konuşan Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin ihracatçı bir ülke olduğunu söyledi.

"Türkiye, tarımda ihracatçı ülkedir"
Dünyada en fazla un ihracatı yapan ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bugün en önemli şey açılışını yaptık. Toprağı suyla buluşturmak lazım. Ne gerekir? Çiftçiyi bilgiyle buluşturmak lazım. Toprak suyla çiftçi bilgiyle buluştuktan sonra inşallah bereketlenecek bolluk gelecek. Eğer bu ayda gösterdiğimiz tarım başarısını önümüzdeki aylarda da gösterirsek önümüzdeki yıl tarım ihracatı 25 milyar doların üzerine çıkacak. Dünyada en fazla un ihraç eden birinci ülkeyiz. Buğday alıyoruz ama dünyada en fazla makarna ihraç eden ülkeyiz. Alıp işletip ihraç ediyoruz. Dolayısıyla aldığımızda buğday. Kakaoyu yetiştirmemesine rağmen Türkiye kakaolu ürünleri alıp işleyip ihraç ediyor. Türkiye'ye şunu çok net söyledi. Sadece bu dönemde değil, her dönemde Türkiye, tarımda ihracatçı ülkedir."
AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'da, Çankırı'nın tarım ve hayvancılık noktasında çok önemli bir şehir olduğunu belirtti.

"Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin yanındayız"
Akbaşoğlu, "Çankırı'mız tarım ve hayvancılık noktasında hakikaten çok önemli bir şehrimiz. Özellikle taş yakası dediğimiz alanın hayvancılıkla merkez ve Kızılırmak havzasının da tarım noktasında çok mümbit imkanlara sahip olduğu muhakkak. Bu konuda tarım ve hayvancılıkla uğraşan bütün kardeşlerimizin sonunu kadar yanında olacağımız, büyükbaş hayvanından küçükbaş hayvanına Çankırı'nın bu konuda bir üs haline gelmesini adeta Adana'nın Çukurova'nın o mümbit arazilerinin verimliliğini Çankırı'ya da yansıtma konusunda hummalı bir çalışma içerisindeyiz" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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