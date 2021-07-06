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Çankırı Valisi Ayaz: Aşı ile ilgili sosyal medya söylentilerine kulak asmayın

DHA

Çankırı Valisi Ayaz: Aşı ile ilgili sosyal medya söylentilerine kulak asmayın


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde aşılama oranlarının azaldığını belirterek, koronavirüs aşısı ile ilgili bilimsel temeli olmayan, sosyal medya platformunda paylaşılan söylentilere kulak asılmaması gerektiğini söyledi.
Vali Abdullah Ayaz, kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan aşı standı ve aşı odasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Ayaz, sosyal medyada koronavirüs aşısı ile ilgili yanlış paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Tekrar söylüyoruz, hiçbir bilimsel temeli olmayan, sosyal medya platformunda paylaşılan aşıyla ilgili söylentileri kimse kulak asmasın. Bu kadar bilim insanının çok uzun süredir uğraş verdiği, milyarlarca insana uygulanmış, ülkemizde de milyonlarca vatandaşa uyguladığımız aşıları ilimizde de uyguluyoruz. Vaziyet buyken hala bununla ilgili tereddüt gösterilmesini çok anlamıyoruz. Hastalık devam ediyor. Eğer aşılamada istediğimiz seviyeye ulaşamazsak, hastalık devam edecek ve Allah muhafaza, belki varyantların etkisiyle yeni yükselmelere hep beraber şahitlik edeceğiz. Lütfen tüm vatandaşlarımız aşılarını olsun" dedi.
'GENÇLERİMİZ LÜTFEN AŞILARINI OLSUNLAR'
Vali Ayaz ayrıca Çankırı'da aşılama oranlarının giderek düştüğünü ifade ederek, "İlimizin hiçbir noktasında aşı sirkülasyonu istediğimiz ölçüde değil. Giderek de bir düşüş söz konusu. Her gün bir önceki günden daha az aşı yapıyoruz. Bu hiç istediğimiz bir durum değil. Biz günlük çok rahat 4 bin 500'ün üzerinde aşı yapabilecek potansiyele sahibiz. Keşke talep olsa, arkadaşlarımız gönüllü olarak 24 saat aşı yapmaya razı. Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum; lütfen aşılarını olsunlar. Virüsün gidecek yeri olduğu sürece bu hastalık yayılmaya devam edecek. Vatandaşımız genel manada hastalığın bittiğini düşünüyor. Şu anda elimizdeki en büyük silah aşı. Eğer bu olmazsa önümüzdeki günlerde daha fazla vaka, daha fazla hasta, daha fazla ölüm görürüz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2021-07-06 17:14:06

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