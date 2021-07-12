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15 Temmuz şehitlerinin mezarlarından alınan topraklar bisikletlerle Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşacak Sporcular 4 günde 450 kilometre pedal çevirecek

İHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi esnasında şehit düşen 11 Çankırılının kabirlerinden alınan topraklar, bisikletlerle bir diğer 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırılacak.

15 Temmuz şehitlerinin mezarlarından alınan topraklar bisikletlerle Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşacak Sporcular 4 günde 450 kilometre pedal çevirecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi esnasında şehit düşen 11 Çankırılının kabirlerinden alınan topraklar, bisikletlerle bir diğer 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırılacak.
Çankırı Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından "Çankırı 15 Temmuz Şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i Anma Turu" başlatıldı. Bu kapsamda Çankırı Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün koordinesinde bisiklet kulübü üyeleri, kentteki 11 şehidin kabirlerini ziyaret etti. 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan topraklar 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırılacak. Sporcular 4 gün boyunca yaklaşık 450 kilometre pedal çevirecek.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Buradan 453 kilometre pedal çevirecekler inşallah. Oraya ulaşacaklar. Bizim de malumunuz o gün yine vatandaşımıza yönelik bisiklet turumuz olacak. Hatıra madalya takdimi gerçekleştireceğiz. Biz de onu gelenekselleştirelim istiyoruz. Hem bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak hem de 15 Temmuz gününde hep beraber böyle bir etkinliğin meydana gelmesi adına herkesi davet ediyorum" dedi.
Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen ise, "Etkinliğinin temel amacı, geçmişten ders alarak geleceğe yürümektir. Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi sergilediği o ruhu gençlerimizle ve toplumumuzla yeniden yaşamaktır. Tüm şehitlerimizi minnetle anar herkesi saygı ve hürmetle selamlarım" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen törenin ardından bisikletliler Niğde'ye uğurlandı.

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