Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, KurşunluIlgaz kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail B. kontrolündeki 14 BG 5317 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Kader B., Nazlı B., Yaren C. ve Semra C. yaralandı. Ceren C. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz Devlet Hastanesine sevk edilirken kazada hayatını kaybeden Ceren C.'nin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.