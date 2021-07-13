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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Valisi Ayaz: Delta varyantı vaka sayısı 19 oldu

DHA

Çankırı Valisi Ayaz: Delta varyantı vaka sayısı 19 oldu


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, Kurban Bayramı öncesi halktan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyerek, "Vaka sayısında ciddi artış yok ama delta varyantı sayısı il genelinde 19 oldu. Tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyoruz" dedi. 
Çankırı Valisi Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı tedbirler aldıklarını belirtti. Bayram nedeniyle halktan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Vali Ayaz, "Kurban için 174 kesim alanı belirledik. Bu 174 yerle ilgili olarak gerekli tedbirler alınacak, işletme sahiplerine gerekli tebligatlar yapılacak. Geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra vakalarımız çok ciddi sayılara ulaşmış, bunun sonucunda da çok sayıda ölüm gerçekleşmişti. Onun için kesinlikle bu bayram kurban kesim yerlerinde ikram olmayacak. Sadece kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerine gitmelerine izin verilecek" dedi.
Vali Ayaz, hastalığın sürdüğüne dikkati çekerek, "Biraz daha belki sabırlı olunur; kurban kesimi ikinci, üçüncü günlere yayılırsa daha iyi olur. Vaka sayısında ciddi bir artış yok ama delta varyantı sayısı il genelinde 19 oldu. Koronavirüs sebebiyle 422 kişi yaşamını yitirdi. Tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2021-07-13 16:01:45

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