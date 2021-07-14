Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Şabanözü ilçesinde operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 85 gram sentetik Bonzai, 5 gram kubar esrar, 7 kök Hint keneviri, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, Y.A. ve İ.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2021-07-14 20:27:19
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