Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu

İHA

Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda binlerce kişi meydanlarda bir araya geldi.

Çankırı'da, 15 Temmuz hain darbe girişimin 5. yılında Kucaklama Taşı Kavşağı'ndan yürüyüş düzenlendi. Ellerindeki Türk bayrakları ile sloganlar atarak ilerleyen vatandaşlar, Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Daha sonrasında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı. Tilavet sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşmasına bağlanıldı.

Burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un unutturulmayacağının altını çizen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız. Çünkü ülkemizi milletimiz devletimiz tarihi boyunca çok sayıda ihanete maruz kalmış olsa da 15 Temmuz ülkemizin ekonomide, teknolojide, demokraside, hukukta ardı ardına atılımlar yaptığı uluslararası alanda söz sahibi olmaya başladığı devletler arenasında en üst lige yükselmek üzere büyük adımlara şahit olduğumuz bir dönemde yüce dinimizi kendisine perde kılanların din, eğitim ve öğretimi kendisine vitrin olarak kullananların, milletimizin milli manevi duygularını istismar edenlerin yine bu milletin silahlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları bir ihanetti. O sebeple milletimizin devletimizin bu kutlu yürüyüşe hakim kalmış 15 Temmuz 2016 tarihinden beri devletimiz enerjisini maalesef FETÖ ile mücadeleye ayırmış, kurumsal yapılarımız zarar görmüş ve her açıdan bir gerileme yaşanmıştır. Ama inşallah bugünlerin geride kaldığına şahitlik ediyoruz" dedi.

"Bize düşen 15 Temmuz'da asıl amaçlananın ne olduğunu yeni nesle anlatmak"
Vali Ayaz, "Bize düşen 15 Temmuz'da asıl amaçlananın ne olduğunu yeni nesle her zaman anlatmak ve bir daha bu tuzağa düşmemelerini sağlamak olacaktır. İnşallah milletimiz kötü günlerini geride bıraktı. Önümüzdeki süreçte devletimiz her ne kadar bir akamete uğramış olsa da başladığı kutlu yürüyüşü gerçekleştirecek hedeflere ulaşacak ve yarınlarımızı, yarınlarımızın emanetçisi gençlerimize hep beraber inşallah inşa edip teslim edeceğiz. Duam odur ki Allah milletimize devletimize bir daha bu 15 Temmuz ve benzeri ihanetleri yaşatmasın, göstermesin" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz bütün millet fertlerimizin zaferidir"
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "5 sene önce Çankırı'mızda 15 Temmuz'u hep beraber bu meydanda yaşadık. Gerçekten 'Çanakkale geçilmez' dendiği gibi bugün hep beraber Türkiye geçilmez diyorsak, Allah'ın izniyle din ve devlet, vatan ve millet müdafaası hususunda Çankırı'nın yiğit evlatlarının şehadeti göze alarak meydana çıkması kendi iradesine sahip çıkması vatanına, devletine, ezanına, bayrağına sahip çıkma iradesi gerçekten başat rol oynamıştır. Nasıl Çankırı'da aziz ve asil hemşehrilerimiz bu fedakarlığı birlik beraberlikle ortaya koyduysa 81 vilayetteki aziz ve asil milletimizin bütün fertleri de bu noktada üzerine düşeni yaptığı için hep beraber bu günümüzü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak meydanlarda milletçe hep beraber anıyoruz. 15 Temmuz o sebeple bütün millet fertlerimizin zaferidir. Bu zafere liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tıpkı 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde dedelerimizin ninelerimizin Milli Mücadeleyi, Kurtuluş Savaşımızı vermek suretiyle özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğumuz günlerin ruhunu istiklal ve istikbal mücadelemizi 5 sene önce milletçe tekrar ortaya koyduk" şeklinde konuştu.
Programda çeşitli dinletilerin ardından demokrasi nöbeti devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başantrenör Ahmet Çınar, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi
YEREL HABERLER Başantrenör Ahmet Çınar, Yıldızlar Avrupa Boks ...
Çankırı Valisi Ayaz: “15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti” Çankırı'da 15 Temmuz etkinlikleri
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz: “15 Temmuz çok farklı bir ...
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çankırı Valisi Ayaz: Delta varyantı vaka sayısı 19 oldu
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz: Delta varyantı vaka sayısı 19 ...
Çankırı Valisi Ayaz: "Kurban kesim yerlerinde ikram olmayacak" Çankırı'da kesim yerlerine sadece kurban sahipleri girebilecek Çankırı'da delta varyantı sayısı artıyor, vaka 19 oldu
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz: "Kurban kesim yerlerinde ikram ...