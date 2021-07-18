27 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Çankırı'da arkadaşlarıyla birlikte gölete balık tutmaya giden 27 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki Karakaya Göleti'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinden 2 arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Karakaya Göleti'ne gelen Fevzi Özbek (27), sıcak havada serinlemek için suya girdi. Özbek'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göletten çıkartılan Özbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özbek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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