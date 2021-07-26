Çankırı Valisi'nden aşı çağrısı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüsle mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu ifade ederek, vatandaşlara aşı olmaları noktasında çağrıda bulundu.
Vali Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın henüz bitmedi. Vaka sayılarımız artıyor, aşılama oranımız hedeflediğimiz düzeyde değil. Lütfen kurallarına riayet edelim ve muhakkak aşı olalım. Şu anda salgına karşı en büyük silahımız aşı, aşıyla ilgili asılsız haber ve iddialara itibar etmeyelim” ifadelerine yer verdi.
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