Çankırı Höşmerim Tatlısı coğrafi işaret aldı

Çankırı mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden Höşmerim Tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafi işaret ile tescillenen ürünler listesine Çankırı Höşmerim Tatlısını da ekledi. Çankırı Yumurta Tatlısı, Çankırı Sarımsaklı Et, Çankırı Yoka Ekmek Muskası ve Çankırı Tutmaç Çorbası’ndan sonra Çankırı Höşmerim Tatlısı, kentin coğrafi işaretli 5. ürünü oldu.

Çankırı’nın tüm değerlerine sahip çıkma gayretinde olduklarını bildiren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bir yöresel ürüne daha tescil belgesi almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 13 yöresel ürün için daha Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldığını ifade eden Başkan Esen, ürünlerin değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.

Çankırı Belediyesi bünyesinde kurdukları Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde ürünlerin kadınlar tarafından hazırlanacağını dile getiren Başkan Esen, bu sayede hem üretime hem istihdama hem de kent ekonomisine katkı sunacaklarını vurguladı.

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