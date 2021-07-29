Çankırı'da gençlere aşı çağrısı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valiliği'nden, kentte 1729 yaş arası 32 bin 628 gençten 14 bin 357'sinin koronavirüs aşısı olduğu belirtilerek, "Covid-19 sadece yaşlılara değil gençlere de bulaşıyor. Bu virüsten kurtulmak için lütfen aşı olalım" çağrısı yapıldı.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ardından vaka sayılarının yeniden yükseldiği anımsatıldı. Toplum sağlığını korumak ve tedbirlerin geri gelmemesi için mutlaka aşı olunması gerektiği belirtilerek, "İlimizde 5559 yaş arası 11 bin 578 vatandaşımızdan 9 bin 856'sı aşı oldu. Geri kalan bin 722 vatandaşımızı da bir an önce aşı olmaya davet ediyoruz. 50-54 yaş arası 9 bin 712 vatandaşımızdan 7 bin 478'i aşı olarak toplum sağlığına katkıda bulundu. Geri kalan 2 bin 234 vatandaşımıza en kısa sürede aşı olmaları çağrısında bulunuyoruz. 4549 yaş arası 10 bin 118 vatandaşımızdan 7 bin 163'ü aşı oldu. Geri kalan 2 bin 955 vatandaşımızı aşı olmaya davet ediyoruz. 40-44 yaş arası 11 bin 523 vatandaşımızdan sadece 7 bin 628´i aşı oldu. Geri kalan 3 bin 895 vatandaşımızı da aşı olmaya, kendini ve sevdiklerini korumaya davet ediyoruz" denildi.

GENÇLERE ÇAĞRI

Açıklamada, 35-39 yaş arası 11 bin 369 kişiden 6 bin 519, 30-34 yaş arası 12 bin 63 kişiden 6 bin 464 kişinin aşı olduğu belirtildi. 25-29 yaş arası 13 bin 37 kişiden sadece 6 bin 304'ünün aşı olduğu kaydedilerek, "Bu yaş grubunda geri kalan 6 bin 733 vatandaşımızın da bir an önce aşı olması gerekiyor. Covid-19 sadece yaşlılara değil gençlere de bulaşıyor. Bu virüsten kurtulmak için lütfen aşı olalım. Oldukça yüksek bir genç nüfusa sahip olan Çankırı'mızda, 17-24 yaş arası 19 bin 591 gencimizden sadece ve sadece 8 bin 53'ü aşı oldu. Geleceğimiz, şehrimizin ve ülkemizin umudu olan 11 bin 538 gencimizi de sağlıklı bir gelecek için aşı olmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2021-07-29 17:19:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.