Çankırı'da ormanlara giriş 15 Eylül'e kadar yasaklandı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valiliği, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını duyurdu.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 30.07.2021 tarih ve 1 nolu kararı ile ilimiz sınırları içerisinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere; ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş 15.09.2021 günü bitimine kadar yasaklanmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2021-07-30 18:01:16



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