Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır

DHA

Akşener: Oculuk, buculuk üzerinden yapılan tanımlamalar iftiraya dayanır


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Oculuk, buculuk üzerinde yapılan politik tanımlamalar genel olarak iftiraya dayanır. Ondan sonraki fasılda da kazığı vatandaş yer" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında ilçe esnafından İsa Soydaş, Akşener'e HDP ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Soydaş, "Bizim istediğimiz şu; bu memlekette birlik olunsun, HDP olmasın. Siz HDP ile bir oldunuz. Siz HDP ile bir olmasaydınız daha daha iyi bir parti olacaktınız" dedi.
Bunun üzerine Akşener, ülkede geçmişten bu yana enteresan işler olduğuna vurgu yaparak, 28 Şubat dönemini hatırlattı. Akşener, "Rahmetli Başbuğ vefat ettiği için farklı bir odaklaşma vardı. 28 Şubat dönemini bugün AK Parti çok iyi hatırlar. O günün Meral Akşaner'ine bugünün ülkesinde 'kafir' denildi. O günün Meral Akşener´ine 2015 seçimlerinde 'kocasını aldattı' denildi. O günün Meral Akşener´ine 'FETÖ'cü' denildi. En son 'PKK'lı' denildi, bırak HDP'liyi 'PKK'lı' denildi. PKK'lılar da bana diyor ki 'bu da faili meçhulcu'. Ben kimim bir karar verin artık? Benim kim olduğuma bir karar verin. Seçim zamanı gelecek, arkadaşlar bütün siyasi partilerle birlikte oylarınızı isteyecekler ve ikna edebilirlerse oyunuzu alacak, edemezse almayacak. Benim inancım şudur; oculuk, buculuk üzerinde yapılan politik tanımlamalar genel olarak iftiraya dayanır. Ondan sonraki fasılda da kazığı vatandaş yer" diye konuştu. 
Bir insanın çeşitli vasıfları olduğunu, o vasıflar üzerinden bölündüklerini kaydeden Akşener, "Bölündük, parça parça olduk. Peki bu parça parça oluştan sen ne kazandın? Sıfır. 'HDP' dersen olmaz. FETÖ´cülüğü bile izah etmeye çalışıyorum. PKK´lı diyor ki 'Akşener faili meçhulcu'. Hayatında PKK´ya taş atmamış adamlar bana 'HDP ile iş tuttun' diyor. Ben bu ülkenin içişleri bakanıydım. Ben burada çok sevdiğiniz ağabeyiniz hakkında konuşmaya başlarsam olmaz; açılımlar, saçılımlar, megri megriler. PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin" ifadelerini kullandı.
 DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Şabanözü Ramazan SARICI
2021-08-03 15:40:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.