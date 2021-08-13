Çankırı'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son vaka haritasına göre Çankırı'da da vaka sayılarında artış görüldü.



Sağlık Bakanlığı, 81 il için 31 Temmuz6 Ağustos'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Covid19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 2430 Temmuz'da 54 iken bu sayı, 31 Temmuz6 Ağustos'ta 71'e yükseldi. Son dönemlerde vakaların sürekli arttığı Çankırı'da 2430 Temmuz haftasında yüz binde 109 olan vaka sayısı, 31 Temmuz6 Ağustos tarihleri arasında yüz binde 143,77 oldu. Açıklanan son sonuçlar ile kentteki vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekti.

Korona virüse karşı en etkili silah olan aşıda ise kentte oran yüzde 68,2 oldu. Çankırı Valiliği tarafından vatandaşların aşı olmalarına yönelik çağrılar devam ediyor.

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