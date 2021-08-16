Yapraklı Belediye Başkanı Güngör’ün Covid-19 testi pozitif çıktı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Belediye Başkanı Ömer Güngör'ün korona virüs testi pozitif çıktı.

Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, rahatsızlanması sonucunda hastaneye başvurdu. Başkan Güngör’ün burada yaptırdığı Covid19 test sonucu pozitif çıktı.

Belediye Başkanı Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece vermiş olduğum Covid19 test sonucum pozitif çıkmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tüm belirtiler şahsımda var olup evde tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde dualarınızda bizleri eksik etmez iseniz sevinirim. Yaklaşık 10 gündür eşimin ve çocuklarımın ilçemizde olmayışlarından dolayı sadece şahsım karantina altına alınmış bulunmaktayım. 15 günlük süre zarfında belediye başkanlığı görevini belirleyeceğimiz meclis üyeleri yürütecek olup kendilerine çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

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