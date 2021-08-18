Çankırı Valisi Ayaz, koronavirüs denetiminde



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kent merkezinde koronavirüs denetimi yaptı. Aşılamanın önemine değinen Vali Ayaz, tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yaptı. Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ayaz, özellikle genç grupların aşılamaya ilgilerinin az olduğunu dile getirdi. Kurban Bayramı sonrasında tüm ülke genelinde olduğu gibi il genelinde de vaka artışlarının meydana geldiğini aktaran Vali Ayaz, "Vaka sayılarında artış var ama çok şükür hastanemizde bir yoğunluk yok. Tedbirleri elden bırakmak için çok erken. Aşı olmayan vatandaşlarımızın biran evvel aşılarını olmalarını istiyoruz" dedi.

'1 HAFTADA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ'

Bir hafta içinde 10 vatandaşın daha vefat ettiğini belirten Vali Ayaz, "Son bir hafta içinde 10 vatandaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Vefat eden vatandaşlarımızdan biri 40 yaşında ve hiç aşı olmamış. Onun için bir kez daha söylüyoruz; tedbirleri elden bırakmayalım ve aşı olalım. Yaş grubu aşağı indikçe aşılama oranı azalıyor. Fakat hastalığın genci yaşlısı yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2021-08-18 21:38:41



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