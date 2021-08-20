5 yakınını Covid-19'dan kaybetti, aşı çağrısı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yakınını Covid-19'dan kaybetti, aşı çağrısı yaptı

DHA

5 yakınını Covid-19'dan kaybetti, aşı çağrısı yaptı


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da restoran işleten Oğuzhan Şahin (29), annesinin de aralarında bulunduğu 5 yakınını koronavirüsten kaybettikten sonra iki doz aşısını olarak, aşı çağrısı yaptı. Şahin, "Aşı ile daha güçlü olacağız. Aşısı gelenler aşı olsunlar" dedi. 
Oğuzhan Şahin, geçen yıl Kurban Bayramı'nda halası Meryem Şahin'i (73) koronavirüsten kaybetti. Aradan 1 ay geçtikten sonra amcası Seyit Şahin'i (65) de koronavirüsten kaybeden Şahin'in, mart ayında dedesi Muzaffer Topuz (80) koronavirüse yakalandı. Muzaffer Topuz da 3 gün tedavi gördüğü hastanede 30 Mart'ta yaşamını yitirdi. Oğuzhan Şahin'in, aynı dönemde annesi Satı Şahin (51) de hastalığa yakalandı ve dedesinin ölümünden 4 gün sonra 4 Nisan'da hayatını kaybetti. Oğuzhan Şahin, 21 Nisan'da ise yine koronavirüs tedavisi gören teyzesi Nuray Gün'ü (50) kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
'ONLARA NASİP OLMADI, BİZ AŞI OLDUK'
Henüz aşı uygulaması yaygınlaşmadan annesinin de aralarında bulunduğu 5 yakınını hastalıktan kaybeden Oğuzhan Şahin, iki doz Covid-19 aşısını yaptırdı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Şahin, işletmesinde de bu kurallara her zaman dikkat ettiğini söyledi. Şahin, "Yakınlarımın aşı sıraları gelmemişti. Onlara nasip olmadı, aşı olamadılar. Bize nasip oldu, biz aşı olduk. Ben iki doz aşımı da oldum. Aşı olunmasını tavsiye ediyorum. Aşının büyük etkileri, faydaları var. Bu ara vakalarda artış var. Aşı vurulmayanlar vaka artışlarına daha çok etki ediyor. Ölümler daha çok oluyor. Aşı vurulanlarda oransal bazda daha az hastalığa yakalanma oluyor" dedi.
'AŞI İLE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'
Şahin, aşı olduktan sonra kendisini daha güvende hissettiğini belirterek, "İnşallah 3'üncü doz aşımı da sıram geldiğinde vurulacağım. Herhangi bir tedirginlik duymuyorum. Devletime güveniyorum. Amcam, annem, dedem, teyzem ve halamın hastalığa yakalanmadan önce dedikleri bir şey vardı; 'Bu hastalık bize bulaşacaksa keşke aşı olduktan sonra bulaşsa daha hafif atlatırız'. Nasip olmadı. Bize nasip oldu. Biz aşı ile daha güçlü olacağız. Aşısı gelenler aşı olsunlar. Hem toplum sağlığı açısından hem de bu virüsün yayılması ve verdiği zararlar açısından aşı olmayı tavsiye ediyorum. Bugünleri atlatacağız millet olarak" diye konuştu.
Oğuzhan Şahin, yakın ailesi dışında çevresinden de tanıdıklarının koronavirüsten hayatını kaybettiğini aktararak, "Ailemizin dışında komşularımız, arkadaşlarımızın anneleri, yakınları, annemden 3-4 gün önce kapı komşumuz vefat etti. Kötü haber aldıkça yıkılıyoruz. Böyle vakalar olmasın istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2021-08-20 10:13:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da aşı oranı arttı, vaka oranı geriledi
YEREL HABERLER Çankırı'da aşı oranı arttı, vaka oranı geriledi
Çankırı Valisi Ayaz, koronavirüs denetiminde
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz, koronavirüs denetiminde
2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi: "Öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz"
YEREL HABERLER 2021 YKS tercihlerinde son tarih 20 Ağustos ÇAKÜ Rektörü Prof. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.