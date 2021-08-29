Somalili kadın polislere Türkiye'de özel harekat eğitimi

Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim alan 47 Somalili kadın polise diplomaları törenle verildi.

Dost ve kardeş ülke Somali'de görev yapacak kadın polislere Çankırı'da özel eğitim verildi. Özel harekat polisi olmak için aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan Somalili polislere diplomaları verildi. Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Somali Kadın Temel Özel Harekat Polis Eğitimi mezuniyet törenine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Vali Abdullah Ayaz, Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişçi, Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ve diğer yetkililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Somali milli marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Ayaz, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uluslararası alanda gerçekleştirdiği en önemli işbirliğinin güvenlik alanında olduğunu belirtti.



"Türkiye ve Somali bugün olduğundan çok daha iyi bir durumda yeni işbirlikleri gerçekleştireceklerdir"

Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda yüksek bir kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken Vali Ayaz, özellikle gönül coğrafyasında yer alan ve kardeş ülke denilen ülkelerle bu alanda işbirliğinin devam ettirildiğini vurguladı. Vali Ayaz, "Çankırı'da da bu işbirliğinin güzel bir örneğini görmekten dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Daha önce ben de Bakanlığımızda görevli iken bu işbirliğini geliştirmek adına Somali'yi ziyaret etmiştim. Verilen çabaların sonuçlarını burada görmek bizleri memnun etmektedir. Umudumuz burada eğitim alan, bundan önce ve bundan sonra eğitim alacak kursiyerler de ülkelerine en iyi şekilde hizmet edecekler. Yine umudumuz ve duamız odur ki hem Türkiye hem Somali bugün olduğundan çok daha iyi bir durumda gelecekte de yine el ele yeni işbirlikleri gerçekleştireceklerdir. Bu işbirliğinin somutlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor ve yeni kursiyerleri ilimizde misafir etmekten mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

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