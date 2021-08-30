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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Çankırı'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Çankırı'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na sırasıyla Çankırı Valiliği, 28. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı ve Çankırı Belediyesi'nin çelenkleri bırakıldı.
Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bülent Uysal, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, siyasi partilerin temsilcileri ile diğer ilgililerin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Atatürk Bulvarı üzerinde askeri araçta vatandaşların bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması sonrasında 28. Mekanize Piyade Tugayı subayları tarafından şiir dinletisi yapıldı. Tören, askerlerin geçişiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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