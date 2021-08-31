Çankırı'da 'Zafer' konserine yoğun ilgi

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Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer" konserinde sanatçı Ali Kınık ve Ece Seçkin sahne aldı.

Çankırı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Zafer" konseri düzenlendi. Konser öncesinde İstiklal Marşı, belediye hoparlörlerinden okundu. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in yaptığı konuşmanın ardından sanatçı Ali Kınık ve Ece Seçkin sahne aldı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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