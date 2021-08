Aşı çağrısı yapan Çankırı Valisi: 1 haftada 12 kişi koronavirüsten öldü

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti, son 1 ay içerisinde de 29 can kaybımız oldu. Bunun sonucunda da Çankırı genelinde toplam vefat eden sayısı 454 kişi. Lütfen aşılarımızı olalım" dedi.

Vali Ayaz, kent genelinde koronavirüsle ilgili yaşanan son gelişmeleri basın mensupları ile paylaştı. Valilik Toplantı Salonu'nda açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, 6 Eylül'de tüm çocukları okullarda görmeyi istediklerini ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aşılama çalışmalarıyla ilgili son rakamları paylaşan Vali Ayaz, "Bugün itibari ile ilimizde 246 bin 981 doz aşı yaptık. 239 kişi de 4'üncü doz aşılarını oldu" dedi.

Vali Ayaz, kent genelinde son 1 haftada 12 kişinin koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini belirterek, "Son 1 haftadaki can kaybımız 12. Son 1 ay içerisinde de 29 can kaybımız oldu. Bunun sonucunda da Çankırı genelinde toplam vefat eden sayısı 454. Allah rahmet eylesin. Bugüne kadar koronavirüs tedbirlerine uymayanlara da toplam 4 milyon 318 bin 651 lira ceza kesildi" diye konuştu.

Ardından aşı çağrısı yapan Ayaz, "3'üncü doz aşı vurgusunu bir kere daha yapmak istiyorum. Özellikle varyantların ortaya çıkışıyla beraber 3'üncü doz ihtiyacı hasıl oldu. Bu konuyu ihmal etmeyelim. Aşı olmamış vatandaşlarımızın ivedi olarak 3'üncü doz aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Eylül ayı içerisinde bir miktar daha artış bekliyoruz. Okulların açılması ile beraber bir hareket oluşacak ister istemez. Dışarıdan gelen öğretmenler, öğrenciler derken. Tedbirleri bırakmak için çok erken. Maske mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya bağlanmak bir zaruret" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2021-08-31 16:40:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.