Vali Ayaz'dan korona virüs açıklaması: "Şu ana kadar 4 milyon lira ceza uygulandı" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 ay içerisinde 29 vatandaş korona virüsten hayatını kaybetti"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip korona virüs (Covid19) denetimlerinde şu ana kadar 4 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade ederek, son 1 ay içerisinde de 29 can kaybının yaşandığını açıkladı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, düzenlediği basın toplantısında il genelindeki aşılama ve korona virüs tablosu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ayaz, aşılanmanın beklenilen seviyede olmadığını ifade ederek, son 1 ay içerisinde de 29 vatandaşın korona virüsten hayatını kaybettiğini belirtti.



"29 hastamız var"

Son 1 ayda 29 can kaybının olduğunu dile getiren Ayaz, "Çankırı genelinde de toplam ulaştığımız sayı vefat eden sayısı 454. Allah gani gani rahmet eylesin ama yoğun bakımda serviste aşısız hastaları görmek bizi çok üzüyor. Hali hazırda hastanemizde 29 hastamız var. Bu hastalarımızdan 20’si serviste 9’u yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan 3’ü maalesef entübe. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın en genci 42 ve 65 yaş altında bir hastamız daha var" diye konuştu.



"4 milyon 318 bin lira ceza yazıldı"

Çankırı'da yapılan denetimlere de değinen Ayaz, bugüne kadar 4 milyon 318 bin 651 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti:

"Biraz az ceza yazıyoruz yeni normalleşme dönemi diye esnafımızda nefes aldı ama bunlar önceki süreçte. Bir önceki toplantıda ceza miktarı 4 milyon 236 bin 300 liraymış. Yaklaşık 100 bin liralık bir ceza uygulamışız il genelinde. Ama gönül ister ki ne tedbirlere uyumsuzlukla karşılaşalım nede ceza yazalım. Belki denetimlerin eksikliği kurallara uyan vatandaşlarımıza haksızlık oluyor. Bu hafta içerisinde denetimlerimiz artarak devam edecek. Eylül ayı içerisinde bir miktar daha artış bekliyoruz. Okulların açılması bunla beraber bir hareket oluşacak ister istemez. Dışarıdan gelen öğretmenler, öğrenciler derken. Bu dalga beklediğimiz gibi devam etmekte vaka sayılarındaki artışta hafif bir düşüş kaydettik. Lütfen tedbirleri bırakmak için çok erken. Maske mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya bağlanmak bir zaruriyet. Aşı olmamış vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı omları da diğer bir isteğimiz" ifadesini kullandı.

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