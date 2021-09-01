Çankırı'da sağanak; yollar göle döndü



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, evler ile iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan, yaklaşık bir saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Su basan ev ve iş yerleri için belediye ve itfaiye ekiplerii çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2021-09-01 17:35:03



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