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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Blok flütle müziğe başlayan torna tesviye işçisi ikinci şarkısını çıkardı

İHA

Blok flütle müziğe başlayan torna tesviye işçisi ikinci şarkısını çıkardı

Çankırı'da, çocuk yaşlarda ilgi duyduğu müziği zaman içerisinde geliştiren torna tesviye işçisi Emrah Dede, kendi eseri olan ikinci parçasını çıkarmanın gururunu yaşıyor.
Küçük yaşlarda kendi çabasıyla blok flüt çalmaya başlayan 35 yaşındaki Emrah Dede, ilkokulda müzik öğretmeninin desteğinin ardından bazı eğitimler aldı. Müzik kulağı sayesinde kısa sürede kendisini geliştiren Dede, zaman içerisinde farklı enstrümanlar da öğrendi. Ardından bir kurumda torna tesviye işçisi olarak çalışmaya başlayan Dede, müzik tutkusunu bırakmadan devam ettirdi. İşten arta kalan zamanlarda müziğini sürdüren Emrah Dede, kısa sürede kendine ait ikinci parçayı yayımladı.

"Müzik merakım ilkokulda blok flüt ile başladı"
İlkokul yıllarında başlayan müzik merakının zaman içerisinde geliştirdiğini aktaran Dede, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 25 yıldır müzikle uğraşıyorum. Onun haricinde bir kurumda torna tesviye işçisi olarak çalışıyorum. Müzik merakım, ilkokulda herkesin olduğu gibi blok flüt sevdası var. Kulak gücüyle eğitimini almadan küçük yaşta başlamıştım. Müzik öğretmenimin beni perçinlemesiyle başladı. Hatta ben blok flütte bir parçada onu geçtiğimi hatırlıyorum o yaşta. Birkaç arkadaşımın yaptığı müzikleri görerek onun gazıyla başladım. Yaklaşık 25 yılımı verdim. İlk başlarda eğitimler oldu, eğitimlerden bir süre sonra iş kulağa dökülüyor. Kulakla beraber güzel işler, güzel parçalar çıkartmaya başlıyorsunuz. Bunun zevkiyle ilerliyorsun" dedi.

"Boşta kalan zamanlarda müzik yapıyorum"
Yaptığı parçalardan bahseden Dede, "Küçük bir şehirdeyiz. Küçük şehrin verdiği avantajları olduğu gibi dezavantajları daha fazla. Müziğe, sanata bakış açısı çok fazla değil ama destek verenlerimiz var. Geçim olarak müzikle geçinmek küçük şehirlerde çok zor. Ben burada bir kurumda işe başladım, sabah akşam işimdeyim. Boşta kalan zamanlarda müzik yapıyorum. Sosyal dönemin verdiği kolaylıklarla da şarkılarımızı çıkartıyoruz. Benim bestelemem yetiyor, sonrasında arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Bir zorluğu olmuyor. Benim işime engel tarafı yok. Onun için müzik bende ağır bastığı için devam ediyorum. Çıkardığımız parçalarda sözleri bana ait olup bestesi arkadaşlara ait olan var. En son çıkarttığım 'Efsane Aşk' isimli parçamın sözü ve müziği tamamen bana ait" ifadelerini kullandı.

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