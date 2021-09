Bakan Yardımcısı Alparslan: "Türkiye’nin her köşesinde değerlerimizi yaşatmak durumundayız" Çankırı'da 34. Ahilik Haftası kutlaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Biz yeni kuşaklarımıza, gençlerimize bu değerleri bütün incelikleri ile ilmek ilmek beyinlerinde, fikirlerinde, yaşantılarında, dünyalarında tekrar bunlara hakim kılarak ancak muhteşem medeniyetimizi ihya edebiliriz" dedi.

Çankırı'da, 34. Ahilik Haftası dolayısıyla 100. Yıl Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Yapılan törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı sonrasında Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Karadeniz açılış konuşması yaparak ahilik hakkında bilgiler verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, törende yaptığı konuşmada, "Bin yıl kadar önce bu topraklara geldiğimizde inancımızla ve değerlerimizle kültürümüzle bu topraklara geldik, bu topraklarda bir cihan devleti kurduk. Büyük medeniyetler kurduk. Bu medeniyeti, bu cihan devletini kurarken kendiliğinden olan bir husus değildi. İnancımızın, kültürümüzün somut ürünleri olan ahilik ve yarenlik gibi çok ögelerimizle biz bu kültürü oluşturduk. Bunun farkında olarak da Cumhurbaşkanımız bu yılı Ahi Evran ve Yunus Emre yılı ilan etti. Bunu da inşallah bu değerlerin yaşatılması tekrardan hakim olması noktasında vesile olmasını diliyorum. Türkiye olarak geçmişte bir cihan devleti kuran, bugün de insanlarını bu dünyada huzur içerisinde barış içerisinde tekrar medeniyetimizi ihya etmek, Ahilik Haftası gibi, Yarenlik Haftası gibi bu tür değerleri yaşatmamızın Anadolu’nun her köşesinde insanlarımızın tekrar bilincinde yer olması açısından bu tür etkinlikler kutlanılması son derece önemli" dedi.



"Türkiye'nin her köşesinde bu değerlerimizi yaşatmak durumundayız"

Bakan Yardımcısı Alparslan, "Biz yeni kuşaklarımıza, gençlerimize bu değerleri bütün incelikleri ile ilmek ilmek beyinlerinde, fikirlerinde, yaşantılarında, dünyalarında tekrar bunlara hakim kılarak ancak muhteşem medeniyetimizi ihya edebiliriz. Bunun farkında olarak Türkiye’nin her köşesinde bu değerlerimizi yaşatmak durumundayız. Bu vesile ile biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ahilik, yarenlik, Yunus Emre gibi birçok somut olmayan kültürlerimizi kayıt altına almak ve yaşatmak adına bilgi edinme merkezimizde bunlarla ilgili her türlü hususu kaydedip tüm insanlığa ulaştırmak adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yine biz Bakanlık olarak bunların dünyada kayıt altına alınması açısından dünya somut olmayan kültürel mirasımız geleneksel sohbet toplantılarımız başta olmak üzere tescil ettirmek adına UNESCO Dünya Miras Listesine kaydettirdik" ifadelerini kullandı.



"Ahlakı toplumsal yaşamın her katmanına hakim kılmak aslında en önemli meselemiz"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Toplumsal olarak kabul etmemiz ve eleştirmemiz gereken en önemli yönlerden birisi, ahlakı belki de çok dar olarak yorumluyoruz. Ancak ahlakı toplumsal yaşamın her katmanına hakim kılmak aslında en önemli meselemiz. Bu konuda ihtiyacımız olan en önemli ahlaklardan birisi iş ahlakı. Yaklaşık 20 yıldır kamunun içerisinde olan birisi olarak hem kamusal yaşamda ve iş hayatında, hem de özel sektöre de hakim kılmak gerekmekte. Bunu yapamazsak iyi bir üretim sürecini hem kamuda hem de özel sektörde sağlayamayız. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan ahilik kültürü özel sektöre de, iş ahlakı nasıl olması, sanatkarın iş hayatının nasıl devam ettirmesi noktasında çok önemli ögeler öğretiler içermekte. Onun için bu kültürü dünden bugüne taşıyanları rahmet minnet ve şükranla anıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise ahiliğin temelinin inanca, medeniyete, örf ve adetlere dayandığının altını çizdi.

Yapılan konuşmalar sonrasında ahilikle ilgili gösteriler yapıldı. Daha sonrasında ilin ahisi seçilen Şükrü Atakul'a ödülleri Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan tarafından verildi.

