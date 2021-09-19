Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda renkli görüntüler

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği Çankırı’da çok sayıda gönüllü bisiklet sürücüsünün katılımıyla gerçekleştirildi.



Bisiklet sürücülerinin sorunlarına dikkat çekmek ve kadınların trafikte görünürlüğünü sağlamak adına yapılan etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Burada bir konuşma yapan Eda Aytaç, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir’de başladı. 9 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik bu yıl 150 şehir ve 30 ülkede eş zamanlı olarak gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Bu tur, dünya otomobilsiz kentler günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek, kadınların toplumda görünürlüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin alt yapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir” ifadelerine yer verdi.



Karatekin Parkı'nda başlayan tur, Elif Caddesi, Ankara Çankırı Yolu, Kucaklama Taşı üzerinde sürücülerle birlikte pedal çevrildi. Daha sonrasında hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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