Vali Ayaz: "Uzun bir aradan sonra il genelinde 100 vakayı geçtik" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Hedefimiz herhangi bir kesintiye uğramadan eğitim öğretimi sürdürmek" "Önceliğimiz hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin sağlığını korumak"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Uzun bir aradan sonra il genelinde 100 vakayı geçtik. Yaklaşık iki aydır böyle bir tabloyla karşılaşmamıştık. Okulların açılmasından sonra vaka sayılarımız artmaya başlamıştı. Okulların açılmasının bir etkisini gördük" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Muazzez SerVed Amaratoğlu Ortaokulunu ziyaret ederek spor salonu ve diğer eğitim alanlarında bir dizi incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Şefik Abduşoğlu ve okul yöneticileri tarafından karşılanan Vali Ayaz, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Ayaz, salgın süreci ve yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öğrencileri okullarda görebilmek için 1.5 yıl beklediklerini kaydeden Vali Ayaz, “Geçen yıl da okulları ziyaret ettim ama okullar hayalet okul gibiydi. Koridorlar ve sınıflar boştu. Onun için bu yıl hedefimiz eğitimin kesintisiz sürdürülebilmesi. Uzaktan eğitim süreci öğretmenlerimiz için kolay olmadı. Ben pandemi sırasında hep şunu ifade ettim, sürecin sonunda aslında bir enkaz kalacak. Şu anda konuşulan en büyük enkaz ekonomik enkaz ancak pandemi bittiğinde sadece ekonomik değil sosyal, kültürel ve özellikle de eğitim açısından bir enkazın kaldığını göreceğiz. Muhtemelen bu 1.5 yıllık eğitim kaybımızın açığını ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu yıl açısından hedefimiz herhangi bir kesintiye uğramadan eğitim öğretimi sürdürmek" dedi.



"Önceliğimiz hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin sağlığını korumak"

Önceliklerinin her zaman sağlık olduğuna değinen Vali Ayaz, "Uzun bir aradan sonra il genelinde 100 vakayı geçtik. Yaklaşık iki aydır böyle bir tabloyla karşılaşmamıştık. Okulların açılmasından sonra vaka sayılarımız artmaya başlamıştı. Günlük ortalamalarımız iki haftadır zaten yükselişteydi. Okulların açılmasının bir etkisini gördük. Dün sabah itibarıyla 12 öğretmenimiz, 106 öğrencimiz pozitif. Temaslılarla birlikte toplam sayı 500’ün üzerinde. Bu sabah itibarıyla de vaka sayılarımız 17 öğretmenimiz, 123 öğrencimiz, temaslılarla birlikte 600 olmuş. Yani bir günde hemen hemen total sayıda 100 kişilik bir artış var. Bu yüzden önceliğimiz hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin sağlığını korumak. Tüm kurallara azami olarak riayet edilmesini istiyoruz. Muhakkak maskeli olarak ders anlatılması zor. Öğrencilerin kurallara uyması sınıfların havalandırılması, aşı konusundaki ısrarımız devam ediyor. Bizim 1.5 yıldır düzenlediğimiz bir Salgın Koordinasyon Kurulu toplantımız var. Aşıların başından beri de gelişmeleri izliyoruz. Onun için aşıyla ilgili olarak en ufak bir tereddüdümüz yok. Elimizdeki veriler de aşıların faydasını bizlere göstermekte" ifadelerini kullandı.



"İlk defa bu hafta 18 yaş altı hastamız yüzde 20’nin üzerine çıktı"

Vali Ayaz, aşılanmaya değinerek, "İkinci doz aşısını olanlar mutlaka üçüncü doz aşısını olsunlar. İlk defa bu hafta 18 yaş altı hastamız yüzde 20’nin üzerine çıktı. Pandemi ile ilgili herhangi bir tedbirin gelmesi şu an için düşünülmüyor. Bu ancak yoğun bakımlarımızın zorlanması durumunda olabilir. Aşılama oranı arttıkça yoğun bakımda yatan hasta sayımızın belli bir noktada kalacağını düşünüyoruz. Okullarda bu ortamda eğitim sürdürmeyle ilgili olarak herhangi bir eksiklik, aksaklık olursa lütfen ivedi şekilde haberimiz olsun. Derdiniz derdimiz. Milli eğitim bizim gözbebeğimiz. İlimizde ileriye taşımak istediğimiz bir şey varsa bu da eğitim. Kaymakamlık dönemimde hep mesaimi ikiye ayırmıştım. Milli eğitim ve diğer kurumlar şeklinde. Bu süreçte sizler için yapılabilecek bir şey varsa bunu muhakkak bilelim. Herhangi bir eksiklik, aksaklık durumunda arkadaşlarımız bu zorlu süreci yaşamasınlar. Elimizden geleni çözeriz, elimizden gelmiyorsa da çözüm makamı neresiyse ivedi olarak iletiriz" şeklinde konuştu.

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