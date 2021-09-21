Koruyucu ailesi keşfetti, kendi imkanlarıyla ilk kişisel sergisini açtı

Çankırı'da koruyucu aile tarafından resim yeteneği keşfedilen Kardelen Bolulu, ilk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Çankırı İl Müdürlüğü bünyesinde koruyucu aile etkinlikleri kapsamında koruyucu aile hizmet modelinden faydalanan Kardelen Bolulu'nun çizdiği resimler, ailenin dikkatini çekti. Daha sonrasında çizimlerine devam eden Bolulu, yapmış olduğu resimlerle birlikte ilk kişisel sergisini açtı. Kardelen Bolulu'nun kişisel resim sergisinde 54 resim bulunurken, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve koruyucu aile olan Hasan Tahsin Yıldırım, "Kardelen kızımız, küçüklükten beri yapmış olduğu bazı resimleri görünce kendisinin inşallah gelecekte iyi bir resim öğretmeni, hatta ülkemizi gururlandıracak şekilde bir ressam olma yeteneğini kendim hissettim. Bugünkü resimleri gördükten sonra sizler de aynı kanaatte olursunuz. Kızım adına, kurumum adına teşekkür ederim" dedi.

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