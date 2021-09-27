Çankırı'da vakalar arttı, validen kritik çağrı: "2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "En az 3 doz yapılması gerekiyor. 3'üncü dozun BioNTech olmasını tavsiye ediyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da vakalar arttı, validen kritik çağrı: "2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "En az 3 doz yapılması gerekiyor. 3'üncü dozun BioNTech olmasını tavsiye ediyoruz"

İHA

Çankırı'da vakalar arttı, validen kritik çağrı: "2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "En az 3 doz yapılması gerekiyor. 3'üncü dozun BioNTech olmasını tavsiye ediyoruz"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüsü (Covid19) ile mücadele sürecinde aşılanmanın öneminden bahsederek, son iki günde vaka sayısının 100'ün üzerine çıktığını söyledi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, öğretmenlerle bir araya gelerek, basına kapalı olarak düzenlediği toplantında, korona virüsü ile mücadelede aşının öneminden bahsederek, geçen hafta iki günde 100’ün üzerinde vaka sayısı olduğunu belirtti.
Ayaz, "Sizler öğretmenler olarak eğitim alanında çocuklarımızın bu durumdan en az zararla çıkmasını sağlamak için çalışmalısınız. İlimizdeki veriler aşı konusunda hiçbir tereddüdün olmadığını ve aşı olunması gerektiğini gösteriyor. Bir uyarı daha yapmak gerekiyor; 2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil. En az 3 doz yapılması gerekiyor. Biz 3'üncü dozun BioNTech olmasını tavsiye ediyoruz. Veliler tereddütlü ama çocuklarımızın da aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Benim 15 ve 12 yaşlarındaki çocuklarım aşı oldular. İlk defa geçen hafta 18 yaş altı vaka sayımız yüzde 20’nin üzerine çıktı. 18 yaş altı vaka sayımız daha önce yüzde 3’lerdeydi. Hastanemize de ağır semptomlarla gelen çocuk sayısında artış var. Çocuklarımız hastalığı önceki gibi geçirmiyor. Tüm halkımıza bu konuda dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.