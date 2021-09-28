Çankırı merkezli 5 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

Çankırı merkezli 5 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli şahıstan 13'ü tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma komutanlığı ekiplerince, İstanbul, Kastamonu, Karabük ve Samsun illerinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 10'u uyuşturucu satıcısı 27'si uyuşturucu madde kullanıcısı olmak üzere 37 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda da 512 gram esrar, 750 miligram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 9 gram metamfetamin, 60 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 280 adet 15 gramlık uyuşturucu ambalaj malzemesi, 2 adet tabanca, 15 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 10 adet cep telefonu, 10 adet sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile 6136 S.K.M. suçlarından işlem yapılan 10 şüpheli, işlemlerinin sonrasında Ilgaz Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık tutuklama talebi ile sevk edilen 10 şüpheliden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 şüpheli tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalarda tutuklanan şüphelilerle birlikte toplam tutuklu sayısı 13'e çıktı. Uyuşturucu kullanmak suçundan yakalanan 27 şahsa ise adli işlem yapıldı.

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