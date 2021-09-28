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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

DHA

5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, mahkemece tutuklandı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Ilgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Çankırı, İstanbul, Kastamonu, Karabük ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 512 gram esrar, 750 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 9 gram metamfetamin, 60 sentetik uyuşturucu hap, 84 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, uyuşturucu ambalaj malzemesi, 2 tabanca, 15 fişek, 10 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu imal ve ticareti' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2021-09-28 15:33:19

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