Çankırı'da okullarda öğrenciler için aşı seferberliği

Çankırı'da, yüz yüze eğitime başlayan okullarda yerinde aşı uygulaması başladı. Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi ile başlayan uygulama kapsamında 35 öğrenciye 1. doz korona virüs aşısı yapıldı.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okullarda yerinde aşı uygulamaları sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında, Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi’nde aşı standı kuruldu. Gerçekleşen aşı etkinliğinde, kendileri ve ailelerinin onayıyla 35 öğrenciye, 1. doz korona virüs aşısı vuruldu.

Aşı uygulaması öncesinde, sağlık görevlileri tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Aşının önemine dikkat çekilen bilgilendirmede, öğrencilerin aşı olarak sadece kendilerini, ailelerini ve toplumu koruyacakları ifade edildi. Daha sonra onayları alınan öğrencilere aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.