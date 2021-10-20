Çankırı'da 13 kilo esrara 1 tutuklama

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Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 kilo 860 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç. (27), mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eldivan ilçesindeki adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda 13 kilo 860 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 11 kök Hint keneviri, 28 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan F.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Eldivan Ramazan SARICI

2021-10-20 12:27:51



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