AK Parti´li Akbaşoğlu: Türkiye´yi büyüttük ve güçlendirdik

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "20 yılda yaptıklarımız, ikinci 20 yılda yapacaklarımızın en büyük delili ve teminatıdır. Biz her alanda Türkiye´yi büyüttük, güçlendirdik, daha özgür ve demokrat kıldık" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Akbaşoğlu, AK Parti döneminde birçok hizmetin yapıldığını belirterek, "Biz bu hizmet siyasetini 20 yıldır ortaya koyarken, bir tarafta Karabağ´da, Libya´da, Akdeniz´de, Karadeniz´de, Kıbrıs´ta uluslararası meselelerle boğuşurken, içeride terörü bitirirken, dışarıda Zeytin Dalı Harekatı´nı, Fırat Kalkanı Harekatı´nı, Barış Pınarı Harekatlarını yaparken, PKK ile DAEŞ, YPG, FETÖ ile mücadele ederken içeride muhalefet ne yapıyor? Muhalefet algı, kumpas, yalan ve kurgu siyaseti güdüyor. 'Libya'da, Kıbrıs'ta, Akdeniz'de ne işimiz var?' diyorlar. Milletimizin haklarını sonuna kadar, bütün muhataplara karşı savunmaya devam edeceğiz. Bir de siz çelme takmasanız 1´i 10 misli ile çarpacağız. Çok daha kısa sürede hedeflere ulaşacağız. Ama engelleseniz de çelme taksanız da hakikatleri çarpıtsanız da CHP ve yoldaşları, biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

'AK PARTİ 2013'TE TEKRAR İKTİDAR OLACAK'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni bir döneme girdiklerini aktaran Akbaşoğlu, "Biz bir sistem değişikliğine gittik. 60´lı yıllardan itibaren başkanlık sistemlerine geçilmesi çokça konuşulmuştu. 2017´de referandum yapıldı ve milletimiz, 'artık parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçeceğiz' dedi. Cumhur İttifakı dışındaki tüm partiler, parlamenter sisteme geri dönmek istiyor. Milletimizin doğrudan devlet başkanını, cumhurbaşkanını sandıkta kendisinin seçmesini kabullenemediler. En büyük idari devrimi halkımızın idaresiyle gerçekleştirdik. CHP ve diğerleri, 'iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyor, kötü ve zayıf parlamenter sistem olduğunu kabul ediyor yani. 2017´deki millet iradesini kabullenememenin göstergesidir. Biz yürütmedeki çift başlılığı ortadan kaldırdık. Tartışmaları bitirdik. Teşkilatımızın özverili çalışmalarıyla hepsi avucunu yalayacak ve AK Parti 2023´te tekrar iktidar olacak inşallah" diye konuştu.

'TÜRKİYE KÜRESEL SÜPER LİG OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR'

Akbaşoğlu, güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını belirterek, "20 yılda yaptıklarımız, ikinci 20 yılda yapacaklarımızın en büyük delili ve teminatıdır. Biz her alanda Türkiye´yi büyüttük, güçlendirdik, daha özgür ve demokrat kıldık. İnsanımızın durumunu, eskisinden daha iyi bir noktaya taşıdık. Teknoloji harikası Akıncı İnsansız Hava Aracımız dünyada bir numara. Bunu genç beyinlerimiz üretiyor. Her vilayete kurduğumuz üniversitelerden yetişen mühendislerimiz harıl harıl çalışıyor. Binlerce mühendis yazılım yapıyor. Yüzbinlerce gencimiz yazılımcı olacak. AK Parti´nin ortaya koyduğu dinamik süreçle muazzam buluşlara imza atıyorlar. 2023´te Ay´a ulaşacağız. TOGG otomobilimiz 2022 sonunda seri üretime geçecek. Türkiye 81 vilayetindeki büyük hizmetleriyle demokratik ve adalet reformlarıyla bütün sorunları aşacak. Türkiye artık bölgesel bir güç olmaktan küresel süper lig olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadesini kullandıDHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2021-10-23



