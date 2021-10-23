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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: “Bir de siz çelme takmazsanız o zaman 1’i 10 misli ile çarpacağız"

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: “Bir de siz çelme takmazsanız o zaman 1’i 10 misli ile çarpacağız"

AK Parti Çankırı İl Danışma toplantısında konuşan AK Parti Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bir de siz çelme takmazsanız o zaman 1’i 10 misli ile çarpacağız" dedi.
AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “İl Danışma Toplantısı” 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme ilişkin konular ele alındı. AK Parti Çankırı Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ sloganıyla Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çıktığımız bu yolculuğumuzu Ak Partimizin Kuruluşunun 20. Yılında 11,5 milyonu aşan üye sayısı ile el ele, gönül gönüle sürdürmekteyiz. Rabbim AK Partimizi ve bu kutlu davamızı nice 20. Yıllara ulaştırsın İnşallah. Türkiye, partimizin kurulduğu günden bugüne tarihinin en büyük sıçramalarını yaşarken, aynı zamanda tarihinin en büyük saldırılarıyla da karşı karşıya kalmıştır. Ülkemize yönelen saldırıların hedefinde ilk önce AK Parti yer almış ve Türkiye’yle AK Parti’nin geleceği adeta bütünleşmiştir” dedi.

Daha sonta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Şöyle biz bu hizmet siyasetini 20 yıldır ortaya koyarken bir taraftan Akdeniz’de Karadeniz’de Kıbrıs’ta uluslararası meselelerle boğuşurken içeride terörü bitirirken dışarıda Zeytindalı, Barışpınarı, Fırat kalkanı harekatlarını yaparken bir taraftan PKK, YPG, DAEŞ ve FETÖ ile mücadele ederken içeride muhalefet ne yapıyor? İçeride muhalefet algı kumpas yalan ve kurgu siyaseti güdüyor. Biz milletimiz daha büyüsün vatandaşımız daha zenginleşsin daha özgürleşsin diye demokraside adalette hakikaten özgürlükler alanında sessiz devrimlere imza atarken ekonomide yatırım eser ve hizmet siyaseti ortaya koyarken 6 misli Türkiye’yi büyütürken vatandaşımız daha özgür daha müreffeh olsun diye 540 milyar metreküp doğalgazı cumhuriyet tarihinde ilk defa bularak 2 yıl içerisinde sisteme entegre ederek 45 milyar dolar ödediğimiz doları ilk evvel emirde 3’te 1’ini Türkiye’ye 15 milyar dolarını bırakıp milletimizin cebini doldurmaya, doğal gazı çok daha ucuzlatmaya uğraşırken Kıbrıs’ta Akdeniz’de doğalgaz yataklarıyla ilgili keşiflerde bulunurken CHP ve onun peşine takılan yandaşlar ne yapıyor? Biz 30 yıl sonra Karabağ’da ürettiğimiz SİHA’lar marifetiyle Azerbaycan Karabağı kurtararak orada ezanı Muhammediye okunurken CHP’nin sözcüleri ne diyor? Bidon amcalarına ve bütün Avrupa’ya ne diyorlar? Türkiye Suriye’den cihatçı götürmek suretiyle Karabağd’a böyle zafer elde edebildi batılılara şikayet ediyor” diye konuştu.

“Siz çelme takmazsanız o zaman 1’i 10 misli ile çarpacağız”
Türkiye’yi daha zengin bir konuma getirmeye çalıştıklarını ifade eden Akbaşoğlu, “Ne işiniz var Libya’da Türkiye olarak diyorlar. Ne işimiz olacak milletimizin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar milli iradeden aldığımız yetki ve güçle Allah’ın izni ile bütün Avrupa’ya karşı bütün muhataplara karşı savunmaya devam edeceğiz. Milletimizi daha zengin, daha müreffeh hale getirmek için bunun mücadelesini ortaya koyacağız. Bir de siz çelme takmazsanız o zaman 1’i 10 misli ile çarpacağız. Çarpan etkisiyle çok daha büyük hedeflere ulaşacağız. Ama engelleseniz de çelme taksanızda hakikatleri çarpıtsanız da, CHP ve yoldaşları biz bu yolda yürütmeye devam edeceğiz. Milletimizin duasını alarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok yola devam demeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Toplantı daha sonrasında basına kapalı olarak devam etti.

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