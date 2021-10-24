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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstiklal Yolu’nda zafer yürüyüşü

İHA

İstiklal Yolu’nda zafer yürüyüşü

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşımak için kullanılan İstiklal Yolu’nda anma yürüyüşü düzenlendi.
Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephanenin kağnılarla cepheye ulaştırılmasında kullanılan İstiklal Yolu’nda şehitleri anmak ve kurtuluş zaferini kutlamak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ilgaz Kıyısın köyünden başlayarak İstiklal Yolu’nda 5 kilometre yürüdü. Yürüyüş sonrasında Kıyısın köyünde anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan protokol üyeleri, İstiklal Yolu’nun önemine dikkat çekti.
İstiklal Yolu’ndaki anma yürüyüşlerini 2008 yılından bu yana sürdürdüklerini söyleyen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam, "Bu yürüyüş 2009 yılında ilk defa 150 kişiyle başladı. 3 yıl süren cephane sevkiyatı sonunda destansı bir zafer kazandık ve cumhuriyeti kurduk anlamında her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda önce geleneksel olarak yapılmaktadır. Daha sonra 2011 yılında Ilgaz ilçesinin katılımıyla haftada iki güne çıkarıldı. Bütün ilçelerin ve İstanbul ve Ankara'da yaşayan Çankırılıların katılımıyla her geçen yıl arttı. Bugün katılımın bin 500 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Bu yürüyüşlerin, etkinliklerin benzerleri Türkiye'de çeşitli yerlerde yapılmaktadır. Kars Sarıkamış'ta kışın, Afyon Kocatepe'de, Çanakkale'de her yıl etkinlikler yapılmakta, Malazgirt'te, Erzurum'da, Polatlı'da benzer etkinlikler yapılmaktadır. Fakat bu etkinliklerin hepsi Türkiye kapsamında yapılmakta ve katılım fazla olmaktadır. Onlarla kıyasladığım zaman bizim bu etkinliğimiz çok azdır. Madem ki İstiklal Yolu milli mücadelenin anayolu, o zaman bu etkinliği biz de Türkiye kapsamında yapmamız lazım. İstiklal Yolu, Kastamonu, Çankırı ve Ankara illerinden oluşmaktadır. Önce bu iller bir araya gelmelidir. Bunu daha sonra milli ölçekte yapmamız lazım” dedi.
AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "İneboluAnkara hattı 1. İstiklal mücadelemizde hem insan sevkiyatı hem de silah sevkiyatı olarak stratejik öneme haiz bir yoldu. Kültür Bakanlığımız tarafından da bu yol İstiklal Yolu olarak tescil edilmiştir. Bu yol münasebetiyle 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizi ilan ederek Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde dedelerimizin hep beraber vermiş olduğu istiklal mücadelesini zaferle taçlandırarak bağımsız bir devlet kurmayı hep beraber bu yol münasebetiyle gerçekleştirdik. Bu yol istiklale giden yol, bu yol bağımsızlığa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar olmasına giden yol” diye konuştu.
Yapılan konuşmalar sonrasında Ankara'nın Keçiören Belediyesi Halk Oyunları ekibi bir gösteri sundu.

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