Bu proje ile eski hükümlülere iş imkanı sağlanacak

Çankırı'da, eski hükümlüler ve yükümlülerin istihdam edilmesini ve topluma kazandırılmasını sağlamak amacı ile meslek kursları açılacak.

Çankırı'da eski hükümlü ve yükümlülerin suça yönelimlerini önlemek, üretken, verimli olmalarını sağlamak ve topluma tekrar kazandırılmasına yönelik kurslar başlatılacak. Bu kapsamda, İmzalanan protokol ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılacak olan kurslara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla eski hükümlü ve yükümlülerin katılımı sağlanacak. Kurslara katılan eski hükümlü ve yükümlülere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuata göre uygun görülen kurslarda, günlük kurs katılım ücreti ödenecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ise açılacak kurslara usta eğitici, kurs öğretmeni ve uygulamalı kurs alanı desteği sağlanacak. Yükümlülerin talepleri doğrultusunda arıcılık, kültür mantarı, ceviz, alabalık yetiştiriciliği gibi kursların açılması planlanıyor. İlk etapta “Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası” kursu ve "Sürüyü Yönet Hayatını Yönelt’’ projesi başlatılacak. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek. Sertifika ve girişimcilik kurs belgelerini alan kursiyerler, kendi işini kurma projelerinin ön koşullarını sağlamış olacak.

Protokol, Çankırı Adliyesinde Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rahmi Erdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Alim Çaycı ve Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Kaya’nın katılımıyla imzalandı.

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