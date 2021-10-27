"Aşı rahaveti" ile tedbirler unutuldu, vak'a sayıları arttı

Çankırı'da aşılamada yüzde 76 seviyesine ulaşırken, vak'a sayıları artmaya devam ediyor. Vak'a sayılarında yaşanan artışla ilgili konuşan vatandaşlar, insanların korona virüs tedbirlerini dikkate almadığına dikkat çekti.



Korona virüs aşılama oranında yüzde 76,6 seviyesine ulaşarak 'mavi' kategorisine giren iller arasında yer alan Çankırı'daki vak'a sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çorum'da 28 Ekim arasında 100 bin kişide 251,2 olan vak'a sayısı, 915 tarihleri arasında 100 bin kişide 333,63'e yükseldi. Vak'a artışları devam ederken, ilde çoğu vatandaşların maske, sosyal mesafe gibi korona virüs tedbirlerine uymadığı görüldü. Artan vak'a sayıları ile ilgili konuşan vatandaşlar, aşı rehavetine kapılan kişilerin tedbirlere uymadığını söyledi.



"İlimizde kimse maske kurallarına uymuyor"

İkinci doz aşı olan vatandaşların sayısının az olduğunu belirten üniversite öğrencisi Mustafa Berkay Kızılay, "İlimizde kimse maske kurallarına uymuyor. Çoğu insan aşılarının 1'inci dozunu olmuş ama 2'nci dozunu olan sayısı çok az. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok uyulduğunu düşünmüyorum. Kurallara uysak daha iyi olacak. Tekrardan kapanma yaşanmaması için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Aşılarımızı da en kısa zamanda olmalıyız" dedi.

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