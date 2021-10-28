Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında,
Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Çankırı'da kutlama programları başladı. Anıt alanında başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında çelenk sunumu yapıldı. Daha sonra İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde Kurtuluş Savaşı konulu resim sergisi açıldı. Anıt Alanı'nda çelenk sunumu sonrasında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Açılışa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.