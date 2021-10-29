Çankırı'da binler Cumhuriyet için yürüdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çankırı'da coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenen fener alayında, binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. 'Kucaklama taşı'ndan başlayan fener alayı, Anıt Alanı'nda sonlandı. Büyük coşkunun yaşandığı yürüyüşün sonunda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.