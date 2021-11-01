Vaka sayılarının düşmeye başladığı Çankırı'da gençlere aşı çağrısı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Gençlerin hastaneye yatma oranları, aşı olmuşlara göre çok çok yüksek" "Kış öncesi hedefimiz aşılamada biraz daha mesafe katetmek" "Genç nüfusun aşılanması konusunda velilerimizin desteğini istiyoruz"

Çankırı'daki korona virüs vaka sayılarında düşüş eğiliminin yaşandığını açıklayan Vali Abdullah Ayaz, vatandaşlara aşı olmaları ve tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulunarak, "Gençlerin hastaneye yatma oranları, aşı olmuşlara göre çok çok yüksek" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs vaka sayıları ve aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çankırı'daki vaka sayılarında düşüş eğiliminin yaşanmaya başladığını açıklayan Vali Ayaz, yerinde aşılama çalışmalarının yapılacağını ifade etti. Korona virüs sebebi ile Çankırı'da ölen kişi sayısının 517'ye yükseldiğini duyuran Ayaz, vatandaşlara tedbirlere uymaları ve aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.



"Bu hafta bir düşüş eğilimi var"

Karantinaya alınan öğrenci sayılarını en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Ayaz, "Vaka sayımız geçen hafta da Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi en fazla artış yaşanan 10 ilden birisiydik. Yine ilimizin durumu çok kötü değil ama geçen hafta bir artış oldu, bu hafta bir düşüş eğilimi var. inşallah bu trend böyle devam eder diye ümit ediyoruz. Geçen haftaki durum bir önceki haftaya göre daha iyiydi. Kış geliyor, kış öncesi hedefimiz aşılamada biraz daha mesafe kat etmek. Bu hafta yine okullardaki aşılama çalışmalarımız devam edecek. Velilerimizin onaylarını toparlıyor arkadaşlar. Bu hafta da okullarımızda hem il merkezi hem de ilçelerimizde arkadaşlarımız yerinde aşılama yapacaklar. Öğrencilerimizi de elden geldiğince aşılayıp önümüzdeki süreçte karantinaya alınan sınıf sayısını hasta olan öğrenci sayımızı minimize etmek. Dolayısıyla hastalığın evlere gidişini engellemek için büyük bir gayretimiz olacak. Salgın henüz bitmedi, bu salgının tedbirleriyle ilgili gevşeme için de çok erken. Bunun etkilerini de hala görüyoruz" dedi.



"Gençlerin hastaneye yatma oranları aşı olmuşlara göre çok çok yüksek"

Aşı olmayan vatandaşların hastaneye yatış oranlarının daha fazla olduğunu söyleyen Ayaz, "Son bir hafta içerisinde 6 vatandaşımızı daha korona virüs sebebiyle kaybettik. Şu anda hastanemizde de 55 hastamız var. Çok şükür uzun bir aradan sonra ilk defa entübe hastamız yok. 15 yoğun bakım hastamız var. Bu hastalarımızdan önümüzdeki günlerde entübe olanlar olabilir. Artık salgın ya aşı olmayanlar ya da aşı sürecini tamamlamayanlar açısından ağır seyrediyor. Bizim hem vefat eden vatandaşlarımız hem hastanedeki vatandaşlarımızda da gördüğümüz genel tablo bu şekilde. Gençlerimizi bir kere daha uyarıyoruz. Özellikle aşı yaptırmamış olan gençlerimiz çoğunlukla servisten dönüyorlar ama yine de hastaneye yatma oranları aşı olmuşlara göre çok çok yüksek. Önceki hafta iki genç vefatımız oldu. Biri Ilgaz'dan 47 yaşında hiç aşı olmamış. Bir de merkezde 32 yaşında bir genç hastamızı kaybettik. Tek doz aşısı vardı. Ağır kronik rahatsızlıkları vardı" diye konuştu.



"Genç nüfusun aşılanması konusunda velilerimizin desteğini istiyoruz"

Aşı çağrısında bulunan Vali Ayaz, "Son toplantımızdan bugüne 28 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölen hasta sayımız 517'ye yükselmiş oldu. Şu anda yoğun bakımdaki hastalarımızın en genci 49 yaşında ve 3 tane 65 yaş altında hastamız mevcut. Serviste de 12 hastamız 65 yaş altında. Önümüzdeki süreçte de hem tedbirlere uyum hem de özellikle genç nüfusun aşılanması konusunda velilerimizin desteğini istiyoruz. Öğrencilerimizin ister istemez okul kayıp süreçleri artıyor. Önümüzde kış süreci ister istemez kapalı alan kullanımı artacak, açık alanlardan daha fazla istifade edemeyeceğiz, ortamlar daha az havalandırılacak. Aşı sonrası en büyük farkı önceki dalgalara göre hasta olan vatandaş sayımız ile hastaneye yatan sayımız arasındaki makas çok daha açık. Bugüne kadar Çankırı’da 293 bin754 doz aşı uyguladık. Birinci, ikinci üçüncü ve dördüncü doz olarak. Karşımıza bir tane aşı sonrasında anaflaksi gelişmiş veya aşının herhangi bir şey yaptığı hastamız gelmedi. Artık tedbirlerin gevşediği süreçte kışın yaklaştığı süreçte vatandaşlarımızı aşı olmamışlarsa aşı olmaya, aşılarını tamamlamaya ve çocuklarını da aşı yaptırmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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