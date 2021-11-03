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AK Parti'li Akbaşoğlu: Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşmüyor

DHA

AK Parti'li Akbaşoğlu: Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşmüyor


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, son zamanlarda yapılan anketlerin düzmece olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşmüyor" dedi.
AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisinin Çankırı İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenler için içeride ve dışarıda onların sözcülüğünü yapanların kafalarını ezerek, inlerine girerek kimsenin bizi yolumuzdan saptıramayacağını Çankırı'dan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyoruz" dedi.
Cumhur İttifakı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akbaşoğlu, "Cumhuriyet döneminde 6 bin kilometre yol yapılmış, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 19 yılda bunu yaklaşık 30 bin kilometreye getirdik. Bunu 5 misli arttırmışız. İhracatımız 210 milyar doların üzerinde. Bir tarafta bizden önce 36 milyar dolar, bir tarafta bugün 220 milyar dolara yaklaşacak seviye; yüzde 600 oranında büyümeye vesile olmuşuz. AK Parti'nin, Recep Tayip Erdoğan'ın farkı bu. Bu parti meselesi değil, bir matematik hesabı" diye konuştu.
'CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI DÜŞMÜYOR'
Ardından CHP'yi eleştiren Akbaşoğlu, son zamanlarda yapılan anketlerin düzmece olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşmüyor. Bu yalan ve kurgu siyasetinin elinde patladığını gören Kılıçdaroğlu ve yandaşları, bütün her şeye rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın dimdik ayakta olduğunu, Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu gördükleri için, 2023'e kadar da yamalı bohça ittifaklarının dikişlerinin tutmayacağını, patlayacağını bildikleri için 'baskın seçim' diyorlar. İçleri kaynıyor. İYİ Parti ile CHP'nin kayıkçı kavgasını seyrediyorsunuz. Kandil'deki teröristbaşı, 'HDP bizim kontrolümüzde, CHP'de HDP'ye muhtaç' dedi. CHP daha evvel 'evet' dediği tezkereye bu sefer 'hayır' dedi ve PKK terörist elebaşının söylediğini yaptı" dedi.DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2021-11-03 17:50:24

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