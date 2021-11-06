AK Parti´li Akdağ´dan İYİ Parti´li Türkkan'a tepki



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de, kendisinin şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfretmesiyle ilgili, "İYİ Partili Sayın Meral Akşener bu şahıs hakkında gerekeni yapmalıdır" dedi.

Çankırı'da partisinin 'Çankırı Teşkilat Akademisi' eğitim çalışmasına katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Akdağ, "İYİ Partili bir milletvekilinin bir ziyaret sırasında Bingöl´de kendisine şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaşımıza, kardeşimize karşı çirkin, asla kabul edilemeyecek şekilde bir küfür ifadesi olmuştur. Kendisini ben de Çankırı´dan bütün milletimizden özür dilemeye davet ediyorum. Hem kendisi özür dilemelidir hem genel başkanı özür dilemelidir hem de partisi özür dilemelidir. Bu özürle de geçiştirilebilecek bir şey değil ve İYİ Partili Sayın Meral Akşener bu şahıs hakkında gerekeni yapmalıdır. Çankırı´dan bir kere de ben bunu özellikle vurgulayarak ifade etmek istiyorum" dedi.

Tezkere konusuna da değinen Akdağ, Irak-Suriye tezkeresine CHP ve HDP'nin 'hayır' oyu kullanmasının da çok manidar olduğunu söyleyerek, "Bu bir akıl tutulması. Bu asla kabul edilebilir durum değildir. Senelerdir büyük bir mücadele içindeyiz teröre karşı ve hamdolsun özellikle son senelerde çok da büyük muvaffakiyetimiz var. Bu gereğinde sınır ötesine silahlı bir güç göndermeden nasıl başarılacak bir iştir? Senelerdir sınırımızın güneyinde bir PKK devleti kurulmaya çalışıldığını biliyoruz. Onun için CHP büyük bir hata yapmıştır, büyük bir yanlış yapmıştır" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2021-11-06 12:59:16



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