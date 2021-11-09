Aşılamada yüzde 77,6 seviyesine ulaşan Çankırı’da vak’a sayılarındaki düşüş sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşılamada yüzde 77,6 seviyesine ulaşan Çankırı’da vak’a sayılarındaki düşüş sürüyor

İHA

Aşılamada yüzde 77,6 seviyesine ulaşan Çankırı’da vak’a sayılarındaki düşüş sürüyor

Aşılamada yüzde 77,6 seviyesine ulaşılan Çankırı’da, 100 bin kişide görülen korona virüs vak’a sayıları bir haftada 308,69’dan 264,51’e düştü. Vak’a sayılarında yaşanan düşüşün kendilerini sevindirdiğini söyleyen vatandaşlar, ilde yaşayan herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.
Kısa süre önce aşılamada ‘mavi’ kategorideki iller arasına giren Çankırı’da, vak’a sayıları düşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Çankırı’da aşılama oranı yüzde 77,6 seviyesine ulaştı. Aşılama oranının arttığı kentte, vak’a sayılarında da düşüş yaşanıyor. 1622 Ekim tarihleri arasında 100 bin kişide görülen korona virüs vak’a sayıları 308,69 olarak açıklanırken, 2329 Ekim tarihleri arasında ise 100 bin kişide görülen vak’a sayısı 264,51’e düştü. Vak’a sayılarında yaşanan düşüşün kendilerini sevindirdiğini söyleyen Çankırı’da yaşayan vatandaşlar, kentteki herkesin tedbirlere daha çok uyması gerektiğini söyledi. İl merkezinde bazı vatandaşların ise maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymadığı görüldü.

“Eski korona virüs tedbirlerine göre, şu anki durum çok iyi”
Vatandaşların tedbirlere uyması ve aşı oranındaki artışla korona virüs vak’a sayılarının düştüğünü belirten Malik Muzaffarov isimli vatandaş, “İnsanların tedbirlere uyduğunu, maske taktığını görüyorum. Ben kendim de bu sosyal mesafe kurallarına, korona virüs tedbirlerine uyduğumu düşünüyorum. Aşı konusunda ise iki aşımı da oldum. Üçüncü doz aşımı bekliyorum. Üçüncü doz aşımı da gelirse, olacağım. Eski korona virüs tedbirlerine göre, şu anki durum çok iyi” dedi.

“Korona virüs vak’a sayılarının azalmış olması sevindirici bir haber”
Kentte tedbirlere uymayan vatandaşların olduğunu söyleyen Ali Eren İğde ise “Ben tedbirlere uyuyorum. Ailemi, arkadaş çevremi de tedbirlere uymaları konusunda uyuyorum. Ancak, insanlarda aynı bilinci göremiyorum. Caddelerde, sokaklarda maskesiz dolaşan, sosyal mesafe kurallarına uymayan çok insan var. Bu okullarda, dershanelerde de geçerli. Ben iki doz aşımı oldum. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Çankırı’da korona virüs vak’a sayılarının azalmış olması sevindirici bir haber. Bu normale dönmemizi sağlar. Zaten normal denilen düzene herkes alışamamış durumda” diye konuştu.

“Tedbirlere pandeminin ilk zamanlarındaki gibi uyduğumuz söylenemez”
Tedbirler “Elimden geldiğince tedbirlere uymaya çalışıyorum. Ama tabi ki pandeminin ilk zamanlarındaki gibi uyduğumuz söylenemez. Ama herkes kadar ben de tedbirlere uymaya çalışıyorum. İki doz aşımı oldum. Herkes eskisi kadar tedbirlere uymuyor, çünkü sıkıldık. Pandeminin ilk zamanındaki gibi tedbirlere uyulduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı Valiliği’nden belediye başkanının makamında çekilen görüntülerle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Çankırı Valiliği’nden belediye başkanının makamında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.