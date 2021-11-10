Çankırı'da 112 bin 600 makaron ele geçirildi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da polisin düzenlediği operasyonda, 112 bin 600 boş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara sattığı iddiasıyla B.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 109 bin 200 boş makaron, 3 bin 400 içi tütün dolu makaron, 1 kilogram paket tütün, elektronik makaron doldurma makinesi ve alkol damıtma düzeneği ele geçirildi. B.A. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2021-11-10 16:56:34
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