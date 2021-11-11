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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı’da 579 bin fidan toprakla buluştu

İHA

Çankırı’da 579 bin fidan toprakla buluştu

Çankırı’da, “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında Milli Ağaçlandırma Günü’nde 579 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Ankara yolu Gölez sapağı mevkiinde tören düzenlendi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törende fidan dikimi için belirlenen bölgedeki 100 hektarlık alana toplam 70 bin fidan dikildi. Törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol, daire müdürleri, STK temsilcileri, gönüllüler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Vali Abdullah Ayaz, iklim zirvesinin yakın zamanda yapıldığını hatırlatarak, “Bu zirvede bulunan ülkemiz ve diğer ülkeler geleceğe dair iklim hedeflerini ortaya koydular. Dünyamız çevre felaketleri açısından bir uçurumun kenarında. Uçurumun kenarında olanlar bir sonraki adımlarını çok dikkatli atmaları gerekir. Onun için ülkemizde son yıllarda hem orman varlığının arttırılması hem yenilenebilir enerji kaynaklarının yükseltilebilmesi noktasında büyük bir dönüşüme imza atmaya devam ediyor. Bugün de bu adımlardan birisi olarak burada 100 hektarlık alanda 70 bin fidanın toprakla buluşmasını hep beraber sağlayacağız. İlimizin yaklaşık yüzde 25’i ormanla kaplı. Son 20 yılda arkadaşlarımızın da gayretiyle ilimiz genelinde 58 milyondan fazla fidan toprakla buluşmuş oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde de hem ilimizde hem ülkemizde orman varlığının arttırıldığına, çevresel büyük yatırımların yapıldığına ve büyük bir dönüşümün gerçekleştiğine hep birlikte şahitlik etmeye devam edeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından belirlenen alana fidan dikimi gerçekleştirdi. “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında, il genelinde 579 bin fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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