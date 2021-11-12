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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araçları tek tek durdurup emniyet kemerinin önemini anlattılar

İHA

Araçları tek tek durdurup emniyet kemerinin önemini anlattılar

Çankırı’da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, araçlar tek tek durdurularak emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Çankırı'da trafik ekipleri tarafından emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, araçlar tek tek trafik ekipleri tarafından durdurularak sürücülere, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Denetim noktasını ziyaret eden Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da ekipler ile birlikte vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlatarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

“Emniyet kemerinin önemini anlattık”
Yapılan denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Vali Abdullah Ayaz, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak amacı ile çalışmalar yaptıklarını belirterek, “‘Bi hareketine bakar hayat’ kampanyasının sloganını bir hafta önce paylaşmıştık. Bu hafta emniyet kemeri ile ilgili olarak uygulamayı paylaştık. Özellikle emniyet kemerinin önemini, şehir merkezinde de emniyet kemeri takılmasını vurgulamak için burada bir uygulama yaptık. Arkadaşlarımız uygulamaya devam ederek gerekli ikazları iletmeye devam edecekler. Radar uygulamalarına da devam edeceğiz. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Tuzak radar uygulaması yapmıyoruz, ‘radar’ tabelamızı büyüttük. Radar uygulaması yaptığımız yollar belli. Trafik kazalarımız yaşanıyor. Önceki gün bir evladımıza araç çarptı. Amacımız ceza yazmak değil, yayaların da güvenliğini sağlamak zorundayız” dedi.

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