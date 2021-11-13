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MHP'li Yılık: Mandacı zihniyetiyle ülkemizi dünyaya şikayet etmiştir

DHA

MHP'li Yılık: Mandacı zihniyetiyle ülkemizi dünyaya şikayet etmiştir


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye´de görev yapan yabancı diplomasi temsilcilerine, her biri kendi dillerinde kaleme alınmış mektup göndererek Kanal İstanbul projesini desteklememeleri yönünde çağrıda bulunmuştur. Adeta mandacı zihniyetiyle birlikte ülkemizi tüm dünyaya şikayet etmiştir" dedi.
MHP'li Pelin Yılık, Çankırı'da partisi tarafından düzenlenen 'Adım Adım 2023; İl İl Anadolu' toplantısında konuştu. Yılık, CHP'nin Irak-Suriye tezkeresine 'hayır' demesini eleştirerek, "Mehmetçiğimize kurşun sıkan, polislerimize pusu kuran, korucularımıza bomba atan, kadınlarımıza, kızlarımıza, bebeklerimize, masum her insanımıza ölüm saçan teröristlerle mücadeleye karşı çıkan CHP yönetimi tezkereye 'hayır' diyerek, eski hastalığından kurtulamadığını bir kez daha göstermiş; PKK, YPG ve PYD'yi dolaylı olsa da savunmaya devam etmiştir. Suriye ve Irak'ta yapılacak sınır ötesi operasyonlar Hatay'ın, Kilis'in, Gaziantep'in, Ankara'nın velhasıl tüm ülkenin güvenliği için zaruri olmasına rağmen CHP yönetimi, kuruluş gayelerinden tamamen uzaklaşmış ve bir nevi 'tezkereye hayır, PKK´ya evet, tezkereye hayır, Türk ve Türkiye düşmanlarına evet' demiştir"  dedi.
'ÜLKEMİZİN İÇİŞLERİNE KARIŞMALARINI TALEP ETMİŞTİR'
Pelin Yılık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun büyükelçilere mektup göndermesi ile ilgili de, "'Muhalefet etmek' demek her yapılanı eleştirmek, her atılan adımı sabote etmek değildir. Türkiye´de görev yapan 10 büyükelçinin 18 Ekim muhtırasının etkileri yatışmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 5 Kasım 2021 tarihinde Türkiye´de görev yapan yabancı diplomasi temsilcilerine, her biri kendi dillerinde kaleme alınmış birer mektup göndererek Kanal İstanbul projesini desteklememeleri yönünde çağrıda bulunmuştur. Adeta mandacı zihniyetiyle birlikte ülkemizi tüm dünyaya şikayet etmiştir. HDP´nin bölücü millet ve cumhuriyet düşmanı olduğu bilinen bir gerçektir. Bakıyoruz HDP, ortağı CHP´yi de kendine benzetmiş, millet iradesini hiçe sayan mandacı bir zihniyetle, yabancı ülkelerden yardım talebinde bulunup bir nevi ülkemizin içişlerine karışmalarını talep etmiştir. Kim ne yaparsa yapsın bu millet, feraseti ve öngörüsüyle bu odaklara prim vermeyecek, ülkesini ve milletini her türlü menfaatten önce tutan Cumhur İttifakı´na desteğini devam ettirecektir" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2021-11-13 15:51:20

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