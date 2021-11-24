Jandarmadan karanfilli Öğretmenler Günü kutlaması

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde, jandarma ekipleri Öğretmenler Günü’nü öğretmenlere karanfil dağıtarak kutladı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Şabanözü İlçesinde Büyükyakalı İlkokulunu ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlere karanfil hediye edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.